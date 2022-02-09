В Европе открылась служба психологической помощи пострадавшим от «фейков России и Китая»

Для решения проблем, связанных с последствиями т. н. информационной войны, в Европе открылась служба психологической помощи пострадавшим от фейков в сети. В ней уже работает более 40 человек.

«Авторитарные государства годами пытались влиять на выборы. Разница сегодня в том, что через социальные сети у вас больше возможностей влиять на людей. Вот почему нам нужно иметь возможность отслеживать вмешательство в нашу демократию», — пояснил замдиректора Агентства психологической защиты в Швеции Магнус Хьорт.

Он отметил также, что в последнее время не только Россия и Китай пытаются осуществлять информационное влияние, но и другие страны. Работа агентства будет направлена на выявление и анализ внешних субъектов угроз. С распространителями фейков агентство бороться не планирует.