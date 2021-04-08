В Facebook появится похожий на Clubhouse сервис вопросов и ответов

Внутренняя группа Facebook NPE Team, занимающаяся исследованиями и разработками, запустила бета-тестирование сервиса вопросов и ответов. В приложении Hotline ведущий может отвечать на вопросы пользователей в прямом эфире, сообщает TechCrunch.

Hotline — микс Instagram Live и Clubhouse. Создатели чатов могут общаться с аудиторией и отвечать на вопросы в текстовом или аудиоформате. В отличие от Clubhouse ведущий может общаться не только голосом, но и включать камеру. Совершить вход в приложение можно через Twitter-аккаунт, а затем подтвердить профиль через SMS. Слушатели в приложении делятся на активных участников — тех, кто задает вопросы и тех, кто только слушает.

Пользовательский интерфейс нового приложения напоминает Clubhouse. На главном экране располагается панель с ведущим — на ней отображается аватар создателя чата. Внизу находится панель с аватарами слушателей.

В приложение также представлен список вопросов, которые задали пользователи — другие могут проголосовать за или против них. Ведущий может отвечать на вопросы, блокировать неудобные темы и подключать новых пользователей. После окончания мероприятия ведущий получает две записи: в аудио- и видеоформате. После этого их можно опубликовать в других социальных сетях.