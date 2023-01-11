В ФАС пояснили, какие данные должен указывать заказчик на рекламе в интернете

Янв 11, 2023

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) получила ответ на запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России о необходимых данных, которые заказчик должен указывать в рекламных форматах.

В ответном разъяснении ФАС расписала несколько допустимых способов индивидуализации рекламодателя на рекламном формате.

   Обозначение полного или краткого наименования рекламодателя, включая его организационно-правовую форму или ИНН и ОГРН. Это необязательные требования, однако потребителю рекламы должно быть понятно, что рекламодателем выступает конкретное лицо (юридическое, физическое, индивидуальный предприниматель).

   Указание зарегистрированного товарного знака, содержащего наименование рекламодателя или отдельные элементы.

   Обозначение в рекламе сайта или страницы, где перечислены сведения, указывающие на идентификацию заказчика.

Помимо требований к идентификации заказчика, девятого января вступили в силу правила к идентификатору интернет-рекламы, его содержанию, порядку, срокам присвоения и размещения в интернете. Проект этого приказа Роскомнадзор разработал в ноябре прошлого года.

Ключевые требования к идентификатору:

   Идентификатор рекламы состоит из цифр и выдается оператором рекламных данных (ОРД), который имеет право добавить буквенные обозначения;

   Размещение идентификатора рекламы происходит через его добавление посредством присоединения к указателю страницы сайта;

   Идентификатор выдается до публикации рекламы (исключение – реклама в составе авторских произведений в форме текстового или текстово-графического блока, видеоролика или аудиозаписи) и присваивается оператором после ее размещения. 

Источник: Adindex
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