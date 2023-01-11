В ФАС пояснили, какие данные должен указывать заказчик на рекламе в интернете

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) получила ответ на запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России о необходимых данных, которые заказчик должен указывать в рекламных форматах.
В ответном разъяснении ФАС расписала несколько допустимых способов индивидуализации рекламодателя на рекламном формате.
• Обозначение полного или краткого наименования рекламодателя, включая его организационно-правовую форму или ИНН и ОГРН. Это необязательные требования, однако потребителю рекламы должно быть понятно, что рекламодателем выступает конкретное лицо (юридическое, физическое, индивидуальный предприниматель).
• Указание зарегистрированного товарного знака, содержащего наименование рекламодателя или отдельные элементы.
• Обозначение в рекламе сайта или страницы, где перечислены сведения, указывающие на идентификацию заказчика.
Помимо требований к идентификации заказчика, девятого января вступили в силу правила к идентификатору интернет-рекламы, его содержанию, порядку, срокам присвоения и размещения в интернете. Проект этого приказа Роскомнадзор разработал в ноябре прошлого года.
Ключевые требования к идентификатору:
• Идентификатор рекламы состоит из цифр и выдается оператором рекламных данных (ОРД), который имеет право добавить буквенные обозначения;
• Размещение идентификатора рекламы происходит через его добавление посредством присоединения к указателю страницы сайта;
• Идентификатор выдается до публикации рекламы (исключение – реклама в составе авторских произведений в форме текстового или текстово-графического блока, видеоролика или аудиозаписи) и присваивается оператором после ее размещения.
Источник: Adindex