В Филадельфии напали на журналистов Первого канала

В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала, рассказал РИА Новости его корреспондент Георгий Олисашвили. Оператор получил сотрясение мозга, полиция почти не помогала.

Олисашвили и оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов.

«Мы решили, что уходим, когда стало более оживленно. Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны», — вспоминает журналист.

Россияне быстро дошли до автомобиля, но не успели заблокировать двери — преследователи открыли машину.

«Со своей стороны я оттолкнул, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. И в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была еще сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон», — рассказал Олисашвили.

После этого оператор побежал в толпу отбивать камеру, «что не очень рационально было», по мнению собеседника агентства.

«Их было намного больше, они могли все что угодно сделать. Все это быстро происходило. Я ему крикнул: «Давай скорее в машину!» Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение», — отметил он.

Олисашвили заявил, что они остановили полицейский патруль и сообщили о случившемся, но сотрудники отказались ехать на место происшествия и посоветовали обратиться в службу 911.

«Мы хотели вместе с полицейскими вернуться, потому что эти ребята, очевидно, там еще были. Я говорю: «Нас только что ограбили в двух кварталах отсюда». Они: «Нет, нет, нет. Мы поехали». Это была обычная патрульная машина, которая проверяла район», — рассказал корреспондент.

Он позвонил в 911, через полчаса приехал другой патруль, «сказали прямо, что шансов никаких нет».

И даже когда российские журналисты прибыли в участок, детектив долго не мог их принять.

«Когда там узнали, что мы не владельцы бизнеса, не хозяева разграбленных магазинов, к нам вообще потеряли интерес. Опрос по большей части происходил по телефону, когда мы ехали в Нью-Йорк уже. По опроснику меня и Макса прогнали — спросили приметы, сколько человек нападало и так далее», — рассказал журналист.