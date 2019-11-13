В Financial Times сменится главный редактор

В январе следующего года 64-летний Лайонел Барбер, на протяжении 14 лет руководивший редакцией Financial Times, оставит свой пост. Главным редактором газеты назначена Рула Халаф, нынешний заместитель господина Барбера.

О своем предстоящем уходе с поста Лайонел Барбер сообщил 12 ноября, в письме сотрудникам редакции, написав, что его карьера в издании, где он проработал 34 года, подходит к концу и он оставляет «лучшую работу в мире журналистики». Работу в редакции FT он назвал «исключительной привилегией и удовольствием», хотя она и пришлась на «неспокойные времена». До прихода в FT работал журналистом в The Scotsman и The Sunday Times, за свои публикации неоднократно удостаивался престижных наград.

Цунео Кита, глава японской медиакомпании Nikkei, которой с 2015 года принадлежит Financial Times, также высоко оценил работу господина Барбера, назвав его «настоящим стратегом, истинным интернационалистом и большим другом Nikkei», «превратившим новостную редакцию FT в проект мирового класса с упором на цифровой формат», и добавив, что «журналистика в FT еще никогда не была столь сильной».

Рула Халаф работает в газете с 1995 года, пост заместителя главного редактора заняла три года назад.