В Финляндии начнут маркировать тексты искусственного интеллекта

Финские журналисты еще в конце 2019 года предложили помечать контент, который создан роботом.

Дело в том, что любой сгенерированный контент считается следствием решений, принятых редакцией. Более того, главный редактор несет ответственность за то, что написано роботом.

Финский совет по масс-медиа, который как раз и принял это решение, полагает, что новые нормы вынудят журналистов разобраться в работе алгоритмов и очередной раз напомнят, что стандарты качества распространяются на все материалы.

Общественность также должна знать о происхождении контента. Маркировка должна быть видна всем пользователям без каких-либо дополнительных усилий. Формат, рекомендованный советом, выглядит так: «Это автоматически сгенерированная/обновляемая статья, источником информации является...».