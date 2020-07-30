В ФСБ отказались объяснить суть обвинений против Сафронова

Следователи ФСБ отказались до конца следствия раскрывать суть обвинений адвокатам, предъявленных Ивану Сафронову — бывшему журналисту «Коммерсанта», советнику главы «Роскосмоса».

Сторона защиты две недели назад подала ходатайство с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с обвинением Сафронова в госизмене (ст. 275 УК РФ). По словам руководителя «Команды 29» Ивана Павлова, фактически вопросы сформулировал сам журналист после допроса в статусе обвиняемого. Защиту интересует, при каких обстоятельствах Сафронова якобы завербовали для работы с чешской разведкой, какие задания он выполнял, от кого получил задание, «направленное на собирание и передачу информации в отношении военно-технического сотрудничества Российской Федерации со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил Российской Федерации на Ближнем Востоке», какие сведения Сафронов собрал и в какой из дней 2017 года якобы передал.

Следователь по особо важным делам ФСБ Александр Чабан решил, что под предлогом разъяснения сути обвинения Сафронов и адвокаты пытаются раскрыть данные предварительного следствия. Чабан считает, что обнародованной следствием информации достаточно.

«Фактически нам отказали во всем», — подытожил Павлов, пояснив, что в условиях подобной секретности следствия и отсутствия информации защищаться обвиняемому невозможно.

Бывший журналист «Коммерсанта» вину не признает. Сафронов считает, что дело может быть связано с его журналистской деятельностью. В его поддержку высказался ряд российских журналистов и СМИ, в том числе — редакции «Коммерсанта» и «Ведомостей», где Сафронов ранее работал.