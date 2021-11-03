В Гааге начал работу Народный трибунал по расследованию убийств представителей медиа

Три ведущие группы по защите свободы прессы Free Press Unlimited (FPU), Комитет защиты журналистов (CPJ) и организация «Репортеры без границ» (RSF) создали Народный трибунал по расследованию убийств представителей медиа.

2 ноября, в Международный день противодействия безнаказанности за преступления против журналистов Народный трибунал начал свою работу в Гааге.

Об этом сообщается на сайте RSF.

Уровень насилия против журналистов растет: с 1992 года в мире убито более 1,4 тыс. журналистов, в восьми из десяти случаев убийцы не были наказаны. Народный трибунал основан тремя ведущими международными правозащитными группами, чтобы привлечь правительства, не смогли обеспечить эффективное расследование преступлений против медийщиков, к ответственности, уточняется в сообщении.

Работа трибунала рассчитана на шесть месяцев, со 2 ноября 2021 года по 3 мая 2022-го, когда отмечается Всемирный день свободы прессы. В течение этого времени состоится пять заседаний. На первое приглашены тринадцать свидетелей, которые будут давать показания о моделях насилия, причинах безнаказанности и ответственности государств.

Главный прокурор, известный международный юрист по правам человека Альмуден Бернабеу официально передаст обвинительный акт в коллегию судей. Документ содержит обвинения против правительств Шри-Ланки, Мексики и Сирии за неспособность обеспечить правосудие за убийства журналистов Ласанты Викрематунге, Мигеля Анхеля Лопеса Веласко и Набиля Аль-Шарбаджи.

Во время трибунала сотни участников со всего мира услышат свидетельства лидеров борьбы за свободу прессы, включая лауреата Нобелевской премии мира и известной журналистки Марии Рессы, об угрозах, с которыми они сталкиваются в своей работе. Среди других свидетелей – журналист и сын убитой мальтийской журналистки Мэтью Каруаны Галиции – Мэтью Каруана Галиция, коллега убитого словацкого журналиста Яна Куцяка, журналистка-расследовательница Павла Голцова и невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги – Хатидже Ченгиз.