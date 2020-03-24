В газете «Ведомости» сменится главный редактор

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта будет журналист Андрей Шмаров, действующий главный редактор газеты Илья Булавинов продолжит консультировать его до конца апреля, когда истекает его собственный контракт с газетой, сообщило издание.

Смена руководства редакции проходит на фоне смены собственников газеты: действующие владельцы издания, Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что договорились продать 100% ее издателя гендиректору издательского дома «Версия» Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу. Сделка должна быть закрыта в ближайшие два месяца, отмечает газета.

Контракт действующего главного редактора газеты, Ильи Булавинова, истекает в апреле. «Он предупредил редакцию, что не планирует оставаться на этой должности после истечения контракта», — отмечается в сообщении газеты.

Булавинов также сообщил о своем уходе покупателям газеты. После этого они предложили утвердить кандидатуру Шмарова как исполняющего обязанности главного редактора «Ведомостей». Утвердить его как главного редактора должен совет директоров издателя газеты, компании «Бизнес ньюс медиа». Собрание совета директоров должно пройти уже после того, как его состав утвердят новые владельцы издания.