В ГД предложили расширить условия для признания НКО иноагентом

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от лиц с российским гражданством, которые постоянно проживают за рубежом. Соответствующее письмо он направил на имя генерального прокурора Игоря Краснова, сообщает RT.

В письме говорится, что ранее одна из российских НКО была признана судом организацией, осуществляющей экстремистскую деятельность. По словам Федорова, среди тех, кто ее финансировал, были и россияне, постоянно проживающие за рубежом, в том числе в странах, которые применяют санкции против РФ.

Депутат подчеркнул, что данные пожертвования в соответствии с законом не считаются иностранным финансированием НКО и не могут являться причиной для признания их иноагентами.