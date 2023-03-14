В ГД предложили запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях

Депутаты Госдумы от «Новых людей» подготовили законопроект о запрете привлекать к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях, документ направлен в правительство, рассказал депутат Антон Ткачев.

«Верх абсурда – штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях», – рассказал он журналистам.

При этом политик добавил, что лайк – «не злостное планируемое преступление», и иногда люди ставят их «даже случайно или не вчитываясь в текст поста».

По словам Ткачева, авторы проекта предлагают дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации ВС РФ указанием, что это не распространяется «на выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях».