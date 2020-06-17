В ГД внесен законопроект об удаленной работе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ряд парламентариев внесли в ГД законопроект о регулировании удаленной работы. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает улучшение норм по дистанционной работе и урегулирование отношений временной дистанционной (удаленной) занятости.

Изменения предлагается закрепить в главе 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников».

В документе также говорится о трех новых понятиях: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.