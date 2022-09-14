В ГД внесли проект об ужесточении наказания за нарушение работы иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства внесла законопроекты об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Статьи КоАП РФ будут предусматривать штрафы на сумму от 2 тыс. до 1 млн руб., за «злостные» нарушения будет грозить уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы.

«События последних дней, когда общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т. д., говорят об необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности»,— утверждает глава комиссии Василий Пискарев.

Пискарев при этом отметил, что комиссией подготовлены также поправки, предусматривающие ответственность иноагентов за вмешательство в выборы в России. Предполагается, что размер штрафа установят в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для физлиц, до 500 тыс. руб. для должностных лиц и до 1 млн руб. для юрлиц. В комиссии пока ждут отзыва правительства на этот проект.