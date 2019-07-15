В Генпрокуратуре Украины заявили о возможности скорого освобождения Вышинского

Арестованный глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский может выйти на свободу по решению суда в понедельник, 15 июля, сообщила на своей странице Facebook представитель Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

«Сегодня в 16.15 в помещении Подольского райсуда (...) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства “РИА Новости” Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на волю», — сообщила Сарган.

По ее словам, одной из причин соответствующего решения суда может стать письмо мамы Вышинского, которое на прошлой неделе передал президенту Украины глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Она отметила, что после этого состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Вышинского могут обменять «на 24 военнопленных украинских моряков (...), на украинского журналиста Романа Сущенко (...), на украинского режиссера Олега Сенцова», высказала предположение Сарган.

Ранее Венедиктов сообщал, что получил предложение посетить заключенного в СИЗО главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского от президента страны Владимира Зеленского.

В мае 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского по подозрению в госизмене. В спецслужбе заявили, что для проведения подрывной деятельности он якобы получал из России ежемесячное финансирование в размере €50 тыс. В мае суд Херсона арестовал Вышинского на два месяца.

Очередное заседание по делу назначено в Киеве на 15 июля.

В мае решение об очередном отложении заседания суд объяснял неготовностью прокуроров. А до этого сторона обвинения обращалась с просьбой отложить заседание для ознакомления с материалами дела. Незадолго до этого адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения журналиста на личное поручительство. Как поясняло «РИА Новости», данная мера является аналогом российской подписки о невыезде.