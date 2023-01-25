В Генпрокуратуру пожаловались на продажу ЛГБТ-книг в интернет-магазинах

Генпрокуратуру попросили проверить книжные интернет-магазины на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Запрос в ведомство направил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.

Помимо самого наличия такой литературы в ассортименте ритейлеров, автор обращения ссылается на то, что в интернете есть целые подборки произведений с такой тематикой, а также рубрики в онлайн-магазинах.

В Ozon изданию пояснили, что закон требует от ритейлера скрывать карточки нарушающих его товаров — сотрудники площадки своевременно это делают. Однако для рынка это новые требования, так что критерии блокировки контента участники рынка еще обсуждают с комитетом Госдумы по информполитике.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста был принят в начале декабря прошлого года. Согласно документу, она полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.