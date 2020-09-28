В Германии наблюдается рост чтения PDF-версий газет

Во втором квартале 2020 года рост чтения электронных версий газет составил 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Теперь каждая восьмая газета, продаваемая в Германии, — электронная.

Пользоваться PDF-версиями изданий предпочитают 19% населения Германии. 66% из них читают и электронные версии, и печатные версии изданий. И только 34% сосредоточились исключительно на PDF.

Две трети читателей электронных версий — люди до 50 лет. Большинство их них имеют высокий уровень дохода.

80% покупателей PDF-версий интересуются местными новостями.