В Германии призвали добиться от Путина отмены ограничений для Deutsche Welle

Немецкий союз журналистов (DJV) призвал канцлера Олафа Шольца добиться на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным отмены ограничений для издания Deutsche Welle.

«Он (Шольц) должен настаивать на немедленной отмене ограничений для Deutsche Welle. В письме председателя DJV Франка Юбералла канцлеру говорится: "Поэтому я прошу вас использовать все ваши полномочия с российской стороной, чтобы обеспечить немедленную отмену приостановки деятельности Deutsche Welle. Кроме того, российские власти должны немедленно пресечь любые попытки помешать немецким корреспондентам в стране заниматься своей профессиональной деятельностью"»,— говорится в заявлении на сайте немецкого союза журналистов (цитата по РИА Новости).

Напомним, в начале февраля Россия в ответ на запрет RT DE в Германии закрыла корреспондентский пункт Deutsche Welle, аннулировала аккредитации немецким журналистам и прекратила вещание телерадиокомпании.

Ранее немецкий регулятор сообщал, что российский телеканал RT DE не может работать в Германии из-за отсутствия лицензии. Редакция RT в свою очередь заявила о планах обжаловать в суде решение медиарегулятора.