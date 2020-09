В Германии запустился проект Squirell News

У проекта есть сайт, мобильные приложения под Android и iOS, а также — рассылка. Суть проекта в том, что его редакторы делают так называемые «конструктивные» новости, агрегируя и отбирая их на самых разных источников — Guardian, BBC, CNN, The Conversation и др. Новая коллекция история выходит каждый понедельник, среду и пятницу

Squirell News — проект некоммерческий. И существует за счёт пожертвований читателей.

Основатель Constructive News e.V — Джонатан Уиддер говорит, что изучал политологию и социологию, а потом вдохновился социальным прогрессом. Но когда начал исследовать новостные издания на тему самых больших социальных проблем общества, очень сильно разочаровался.

А потом Уиддер прочитал книгу Улриха Хаагерупа «Конструктивные новости: Как спасти медиа и демократию с помощью журналистики завтрашнего дня» («Constructive News: How to save the media and democracy with journalism of tomorrow»).

«Движитель социального прогресса — это социальные инновации. И это должно стать популярной мыслью в головах людей. И вот на этом направлении должна как раз работать журналистика. Журналисты же сейчас просто рассказывают о чём-то плохом, неэффективном, страшном, а потом никто не знает, что с этим делать», — размышляет Уиддер.