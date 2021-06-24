В Гонконге закрывается крупнейшая продемократическая газета Apple Daily

В Гонконге крупнейшая оппозиционная газета Apple Daily объявила о своем закрытии на фоне государственного давления: ареста руководства и заморозки активов издания.

В среду, 23 июня, Apple Daily сообщила, что последний номер газеты выйдет 24 июня, а сайт перестанет обновляться с полуночи.

Apple Daily считается крупнейшим продемократическим изданием в Гонконге. Таблоид, основанный в 1995 году, был известен своей критической позицией по отношению к китайскому режиму.

Владельца газеты Джимми Лая арестовали в прошлом году, признали его виновным в причастности к продемократическим манифестациям 2019 года и осудили по нескольким статьям.

На прошлой неделе полиция провела масштабные обыски в редакции Apple Daily по делу о нарушении закона о национальной безопасности. Против принятия именно этого закона в Гонконге проходили массовые акции протеста.

В редакцию 17 июня с обысками пришли около 500 полицейских. Были арестованы главный редактор Райан Лоу и директор газеты Чун Ким-Хунг. Им вменяют «сговор с иностранным государством» в рамках нового закона. Утром в среду был задержан один из главных колумнистов издания. Власти также заморозили активы Apple Daily на сумму, эквивалентную двум миллионам евро.

В Лондоне принудительное закрытие Apple Daily назвали сильным ударом по свободе слова в Гонконге. «Совершенно ясно, что полномочия в соответствии с законом о национальной безопасности используются как инструмент для подавления свобод и наказания за инакомыслие, а не для поддержания общественного порядка», — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба. Он призвал Пекин выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию свободы слова в Гонконге в соответствии с совместной китайско-британской декларацией.

Речь идет о первом преследовании в Гонконге по новому закону о нацбезопасности за публицистику. В среду в Гонконге начался первый процесс над участником продемократических манифестаций, где фигурирует обвинение в нарушении закона о национальной безопасности. В общей сложности около шестидесяти гражданам вменили нарушение этого закона. Среди них — лидеры оппозиции. Многие в данный момент за решеткой.