В Google провели исследование, как разные поколения определяют дезинформацию

Авг 25, 2022

Некоммерческая исследовательская организация Poynter Institute for Media Studies при поддержке Google провела исследование относительно того, как разные поколения определяют дезинформацию и проверяют факты. Респондентами стали жители США, Великобритании, Нигерии, Японии, Индии и Германии. 

Выяснилось, что чем моложе поколение людей, тем оно более уверенно в своих способностях проверять публикацию на наличие фейков. Исследование показало, что поколение Z лучше других определяет ложную информацию. Следующие в списке идут «миллениалы». 

При этом 62% респондентов утверждают, что сталкиваются с фейками каждую неделю. Больше всего жители вышеупомянутых стран не доверяют новостям из соцсетей и мессенджеров. Менее 40% пользователей проверяют информацию, прежде чем переслать ее знакомым или запостить в соцсети.

Уточняется, что представители молодого поколения (лица младше 26 лет) больше других переживают, что их старшие родственники будут подвержены пропаганде.

 

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