В Google провели исследование, как разные поколения определяют дезинформацию

Некоммерческая исследовательская организация Poynter Institute for Media Studies при поддержке Google провела исследование относительно того, как разные поколения определяют дезинформацию и проверяют факты. Респондентами стали жители США, Великобритании, Нигерии, Японии, Индии и Германии.

Выяснилось, что чем моложе поколение людей, тем оно более уверенно в своих способностях проверять публикацию на наличие фейков. Исследование показало, что поколение Z лучше других определяет ложную информацию. Следующие в списке идут «миллениалы».

При этом 62% респондентов утверждают, что сталкиваются с фейками каждую неделю. Больше всего жители вышеупомянутых стран не доверяют новостям из соцсетей и мессенджеров. Менее 40% пользователей проверяют информацию, прежде чем переслать ее знакомым или запостить в соцсети.

Уточняется, что представители молодого поколения (лица младше 26 лет) больше других переживают, что их старшие родственники будут подвержены пропаганде.