В городе Гусеве Калининградской области закрылись все газетные киоски

В городе Гусеве закрылись все газетные киоски. Такое решение принято их собственниками. Об этом 14 апреля, сообщил интернет-портал Gusev-Online.ru.

Продажа газет и журналов в Гусеве оказалась нерентабельной. Раньше в городе функционировало 13 подобных киосков, а после перехода в частные руки их осталось всего четыре.

Отмечается, что газетные киоски закрываются во всем самом западном регионе России. Они на данный момент остаются в столице Янтарного края и Черняховске, где работает только один киоск. По-видимому, их тоже в скором времени могут закрыть.

Жители Гусева смогут купить газеты и журналы только в магазинах.