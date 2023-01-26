В Госдуме допустили введение маркировки дипфейков до конца года

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков. «Я рассчитываю, что к концу года появится что-то связанное, может, с маркировкой дипфейков», — сказал депутат.

Дипфейк — технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Ранее разработчики социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что занимаются созданием сервиса для распознавания дипфейков на фото и видео. Отмечалось, что пользователи смогут сами проверять контент на достоверность. Функцию планируют запустить в этом году.