В Госдуме хотят ужесточить законопроект о «пропаганде ЛГБТ для всех возрастов»

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание — вплоть до лишения свободы — за повторное распространение «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Какие предусмотрены наказания?

• за повторную пропаганду ЛГБТ – до 1 года

• за повторную пропаганду ЛГБТ с использованием СМИ – до 2 лет

• за повторную пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних – до 3 лет

• за повторную пропаганду педофилии – до 2 лет

• за повторную пропаганду педофилии с использованием СМИ – до 5 лет

Напомним, ранее новые законопроекты об «ЛГБТ-пропаганде» и «демонстрации» предусматривали только административную ответственность.

В четверг, 27 октября, Госдума в первом чтении проголосовала за принятие законопроектов о тотальном запрете информации о «нетрадиционных сексуальных отношениях или предпочтениях». Документ был принят единогласно. Помимо «ЛГБТ-пропаганды», законопроекты подразумевают также «пропаганду педофилии» и «пропаганду смены пола среди детей». Ранее в России была запрещена пропаганда только для несовершеннолетних.