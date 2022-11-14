В Госдуме хотят ужесточить законопроект о «пропаганде ЛГБТ для всех возрастов»

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание — вплоть до лишения свободы — за повторное распространение «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».
Какие предусмотрены наказания?
• за повторную пропаганду ЛГБТ – до 1 года
• за повторную пропаганду ЛГБТ с использованием СМИ – до 2 лет
• за повторную пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних – до 3 лет
• за повторную пропаганду педофилии – до 2 лет
• за повторную пропаганду педофилии с использованием СМИ – до 5 лет
Напомним, ранее новые законопроекты об «ЛГБТ-пропаганде» и «демонстрации» предусматривали только административную ответственность.
В четверг, 27 октября, Госдума в первом чтении проголосовала за принятие законопроектов о тотальном запрете информации о «нетрадиционных сексуальных отношениях или предпочтениях». Документ был принят единогласно. Помимо «ЛГБТ-пропаганды», законопроекты подразумевают также «пропаганду педофилии» и «пропаганду смены пола среди детей». Ранее в России была запрещена пропаганда только для несовершеннолетних.
Источник: Лениздат