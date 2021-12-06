В Госдуме изучают доклад «ОВД-Инфо»* о дискриминации «иноагентов»

Государственная дума рассматривает предложение «ОВД-Инфо»* об отмене законов об «иностранных агентах». Доклад о дискриминации изучает комитет по безопасности и противодействию коррупции.

«ОВД-Инфо»* сообщает (источник внесен в реестр иноагентов), что 26 ноября депутатам направили просьбу внести законопроект, отменяющий дискриминационное законодательство. Доклад также был отправлен в Совет Федерации, уполномоченной по правам человека и членам Совета по правам человека при президенте.

Ранее правозащитный проект «ОВД-Инфо»* собрал воедино всю информацию, которая есть об «иноагентах», проанализировал законы и их применение. Подробнее прочитать можно здесь.

*Внесён в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов