В Госдуме наградили журналистов за освещение деятельности палаты в 2018 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российской печати думский пул журналистов. В рамках торжественного вечера были подведены итоги творческого конкурса на освещение деятельности Госдумы в 2018 году.
За вклад в освещение работы Госдумы Почетной грамотой наградили коллектив «Парламентской газеты»:
• главный редактор Александр Коренников;
• редактор редакции сайта Мария Михайловская;
• обозреватель Ксения Ерофеева;
• обозреватель Светлана Заверняева;
• редактор отдела по освещению деятельности Федерального Собрания РФ Дмитрий Олишевский;
• обозреватель Мария Соколова
• начальник справочно-информационного отдела, руководитель отдела корректуры Людмила Шиганова;
• обозреватель Ольга Шульга.
Номинация «Информационные агентства»
• корреспондент МИА «Россия сегодня» Алина Медведская;
• корреспондент «Федерального агентства новостей» Ольга Летягина;
• корреспондент АГН «Москва» Алена Разживина;
• корреспондент информационного агентства «Интерфакс» Светлана Макунина;
• зам. руководителя редакции политической информации ТАСС Алексей Цыпин.
Номинация «Телевидение»
• продюсер телекомпании НТВ Алексей Сидоров;
• оператор «Первого канала» Алексей Матюшкин;
• корреспондент телеканала «Россия» Дмитрий Петров;
• корреспондент РИК «Россия 24» Александра Суворова;
• корреспондент «Первого канала» Александр Ботухов;
• корреспондент телекомпании НТВ Алексей Поляков;
• корреспондент телекомпании «ТВ ЦЕНТР» Лилия Акиньшина;
• ведущий телепрограммы «Парламентский час» Наиль Губаев;
• продюсер телеканала RT Юлия Федюкова.
Номинация «Печатные СМИ»
• редактор редакции сайта «Парламентской газеты» Мария Михайловская;
• корреспондент «Российской газеты» Татьяна Замахина.
Номинация «Интернет-издания»
• Наталья Башлыкова, «Daily Storm»
Номинация «Фото»
• фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Рамиль Ситдиков;
• фотокорреспондент ТАСС Антон Новодережкин.
Источник: Государственная дума