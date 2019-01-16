В Госдуме наградили журналистов за освещение деятельности палаты в 2018 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российской печати думский пул журналистов. В рамках торжественного вечера были подведены итоги творческого конкурса на освещение деятельности Госдумы в 2018 году.

За вклад в освещение работы Госдумы Почетной грамотой наградили коллектив «Парламентской газеты»:

• главный редактор Александр Коренников;

• редактор редакции сайта Мария Михайловская;

• обозреватель Ксения Ерофеева;

• обозреватель Светлана Заверняева;

• редактор отдела по освещению деятельности Федерального Собрания РФ Дмитрий Олишевский;

• обозреватель Мария Соколова

• начальник справочно-информационного отдела, руководитель отдела корректуры Людмила Шиганова;

• обозреватель Ольга Шульга.

Номинация «Информационные агентства»

• корреспондент МИА «Россия сегодня» Алина Медведская;

• корреспондент «Федерального агентства новостей» Ольга Летягина;

• корреспондент АГН «Москва» Алена Разживина;

• корреспондент информационного агентства «Интерфакс» Светлана Макунина;

• зам. руководителя редакции политической информации ТАСС Алексей Цыпин.

Номинация «Телевидение»

• продюсер телекомпании НТВ Алексей Сидоров;

• оператор «Первого канала» Алексей Матюшкин;

• корреспондент телеканала «Россия» Дмитрий Петров;

• корреспондент РИК «Россия 24» Александра Суворова;

• корреспондент «Первого канала» Александр Ботухов;

• корреспондент телекомпании НТВ Алексей Поляков;

• корреспондент телекомпании «ТВ ЦЕНТР» Лилия Акиньшина;

• ведущий телепрограммы «Парламентский час» Наиль Губаев;

• продюсер телеканала RT Юлия Федюкова.

Номинация «Печатные СМИ»

• редактор редакции сайта «Парламентской газеты» Мария Михайловская;

• корреспондент «Российской газеты» Татьяна Замахина.

Номинация «Интернет-издания»

• Наталья Башлыкова, «Daily Storm»

Номинация «Фото»

• фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Рамиль Ситдиков;

• фотокорреспондент ТАСС Антон Новодережкин.