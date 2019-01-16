В Госдуме наградили журналистов за освещение деятельности палаты в 2018 году

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Янв 16, 2019

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российской печати думский пул журналистов. В рамках торжественного вечера были подведены итоги творческого конкурса на освещение деятельности Госдумы в 2018 году. 

 

За вклад в освещение работы Госдумы Почетной грамотой наградили коллектив «Парламентской газеты»:

•   главный редактор Александр Коренников;

•   редактор редакции сайта Мария Михайловская;

•   обозреватель Ксения Ерофеева;

•   обозреватель Светлана Заверняева;

•   редактор отдела по освещению деятельности Федерального Собрания РФ Дмитрий Олишевский;

•   обозреватель Мария Соколова

•   начальник справочно-информационного отдела, руководитель отдела корректуры Людмила Шиганова;

•   обозреватель Ольга Шульга.

 

Номинация «Информационные агентства»

•   корреспондент МИА «Россия сегодня» Алина Медведская;

•   корреспондент «Федерального агентства новостей» Ольга Летягина;

•   корреспондент АГН «Москва» Алена Разживина;

•   корреспондент информационного агентства «Интерфакс» Светлана Макунина;

•   зам. руководителя редакции политической информации ТАСС Алексей Цыпин.

 

Номинация «Телевидение»

•   продюсер телекомпании НТВ Алексей Сидоров;

•   оператор «Первого канала» Алексей Матюшкин;

•   корреспондент телеканала «Россия» Дмитрий Петров; 

•   корреспондент РИК «Россия 24» Александра Суворова;

•   корреспондент «Первого канала» Александр Ботухов;

•   корреспондент телекомпании НТВ Алексей Поляков;

•   корреспондент телекомпании «ТВ ЦЕНТР» Лилия Акиньшина;

•   ведущий телепрограммы «Парламентский час» Наиль Губаев;

•   продюсер телеканала RT Юлия Федюкова.

 

Номинация «Печатные СМИ»

•   редактор редакции сайта «Парламентской газеты» Мария Михайловская;

•   корреспондент «Российской газеты» Татьяна Замахина.

 

Номинация «Интернет-издания»

•   Наталья Башлыкова, «Daily Storm»

 

Номинация «Фото»

•   фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Рамиль Ситдиков;

•   фотокорреспондент ТАСС Антон Новодережкин.

Источник: Государственная дума
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