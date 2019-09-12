В Госдуме отметили роль солидарности журналистов в освобождении Вышинского

Журналистская солидарность поспособствовала освобождению из-под стражи на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и его возвращению в Россию, считает член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко. Об этом он сообщил на полях Международного форума русскоязычных вещателей:

Если бы не журналистская солидарность, я почти уверен на 100 %, что до сих пор он (Вышинский) мог бы находиться в тюрьме и продолжал бы оставаться в статусе не обвиняемого, а в статусе заложника для политического торга, для обмена кого-то на кого-то. Но наша солидарность и, конечно, помощь и прямое участие политического руководства нашей страны позволили сделать так, что Кирилл... уже несколько дней в Москве.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.

По его словам, в горячих точках никакие законы полностью не защищают журналиста:

Но все-таки есть одно существенное «но». Нас защищает и нам помогает журналистская солидарность. Как раз-таки журналистская солидарность и позволила мне вчера пожать руку Кириллу Вышинскому.

Международный форум русскоязычных вещателей проходит 10-11 сентября в МИА «Россия сегодня».

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.