В Госдуме планируют принять новый законопроект об иноагентах

Депутаты Госдумы планируют до конца весенней сессии (31 июля) принять законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности Василий Пискарев в телеграм-канале комиссии по расследованию иностранного вмешательства.

Думский совет рассмотрит вопрос о включении законопроекта № 113045−8 в повестку пленарного заседания 7 июня, уточнил он. По словам Пискарева, в случае поддержки документа в первом чтении, депутаты рассчитывают принять его до завершения сессии.

«Мы хотим сделать их деятельность предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов, а зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, чтобы использовались во благо нашей страны и общества, а не во вред», — заявил политик.