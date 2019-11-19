В Госдуме поддержали изменения в управлении «Яндексом»

Изменения в структуре корпоративного управления «Яндексом», ранее одобренные советом директоров компании, усилят позиции IT-компании на мировом рынке, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Можно только приветствовать заявленные изменения, поскольку создаваемая некоммерческая организация “Фонд общественных интересов” позволит осуществлять управление компанией на основе сбалансированных решений, отвечающих ожиданиям российских пользователей и интересам национальной безопасности», — приводит слова Левина пресс-служба комитета.

По словам депутата, решение о создании соответствующей организации является примером органичного дополнения действующих норм законодательства. «Участие в Совете директоров Фонда представителей пяти ведущих университетов усилит позиции "Яндекса" на высококонкурентном мировом рынке», — пояснил депутат.

Ранее совет директоров «Яндекса» одобрил изменения в структуре корпоративного управления, предполагающие создание некоммерческого Фонда общественных интересов, который получит полномочия по выдвижению двух из 12 директоров в совет директоров компании.

Он также будет участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих акций в одних руках, согласованию передачи существенной интеллектуальной собственности, согласованию изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также согласованию возможных партнерств компании с правительствами других стран, В решении других вопросов он участвовать не будет.