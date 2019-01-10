В Госдуме поддержали проект о штрафах за фейки в СМИ

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, приравнивающий распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму и устанавливающий за это административную ответственность.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внёс в Госдуму законопроект, приравнивающий распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму и устанавливающий за это административную ответственность.

Проект федерального закона устанавливает административную ответственность за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий. Сайты, содержащие фейковые новости, будут блокировать.

По словам Клишаса, в отношении такой информации предлагается применять существующий механизм, действующий в отношении информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Он отметил, что также законопроект предлагает признавать распространение недостоверной общественно значимой информации «злоупотреблением свободой массовой информации».

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