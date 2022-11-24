В Госдуме поддержали законопроект о защите русского языка

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

Документ вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

Согласно пояснительной записке, инициатива призвана повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, а также привести в единую форму словари и справочники.