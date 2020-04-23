В Госдуме подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект, предполагающий прекращение блокировки Telegram.

Депутаты направили документ главе правительства Михаилу Мишустину и в Минкомсвязь (ведомство подтвердило его получение).

В законопроекте есть формулировка о запрете блокировать «официальные сервисы для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Как уточнили депутаты, имеется в виду Telegram.

Они напомнили, что у большинства пользователей Telegram работает «без каких-либо помех», остальные же пользуются бесплатными средствами обхода блокировок. Таким образом, считают авторы проекта, «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера <...> наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ».

«Формально есть только два юридических способа снять блокировку с Telegram — отменить решение суда либо изменить закон», — сказал глава «Агоры» Павел Чиков изданию «Код Дурова».

Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года. Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов хостинг-провайдеров, из-за чего происходили сбои в работе сторонних сайтов.