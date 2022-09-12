В Госдуме пояснили, зачем модернизировать закон о рекламе

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — за правду» Дмитрий Гусев пояснил, почему закон «О рекламе» нуждается в модернизации. Он пояснил, что не считает необходимым полностью менять закон «О рекламе», так как он «рамочный и концептуальный» — основные положения не потеряли актуальность. Однако рекламный рынок изменился, считает депутат. Кроме газет, телевидения и билбордов появилось много дополнительных каналов продвижения: интернет-реклама, реклама в компьютерных играх, реклама в мобильных телефонах. Она стала более персонифицированной, и вместе с этим острее встал вопрос безопасности персональных данных.

Гусев отметил, что в момент принятия закона более 70% рекламных бюджетов были на телевидении. В противовес этому сейчас больше половины рекламного бюджета — в интернете. Депутат привел статистику. По его данным, на 2021 год общий рынок рекламы составлял 468 млрд. рублей. На интернет-рекламу приходилось 203 млрд руб. или 43% рекламного бюджета, на телевидение — 187 млрд руб. или 40% рекламного бюджета, на рекламу прочих форматов — 43 млрд руб. (10% рекламного бюджета), на рекламу в прессе и радио приходилось по 3,5% от всех затрат на рекламу.

Раньше реклама была адресована широкой аудитории, и зачастую люди получали рекламу товаров и услуг, которые им не нужны. С распространением интернета реклама стала более персонифицированной, подчеркнул Гусев.