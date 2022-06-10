В Госдуме предложили блокировать сайты с рекламой табака

На рассмотрение Госдумы направлен законопроект, который предлагает признать сайты с рекламой табачной продукции запрещенной к распространению информацией. Авторы инициативы считают, что принятие документа может привести к снижению потребления табака и к уменьшению использования курительных изделий. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — депутаты от ЛДПР. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на регулирование досудебного порядка ограничения доступа к площадкам, содержащим информацию о табаке, табачной и никотинсодержащей продукции, табачных изделиях, сигаретной бумаге, а также кальянах, системах нагревания табака и курительных смесей. Так, сайты с такими материалами предлагается включать в единый реестр запрещенной в РФ информации.

Рекламу такой продукции также предлагается считать недопустимой. Соответствующее изменение вносится в закон «О рекламе».