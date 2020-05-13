В Госдуме предложили компенсировать «Почте России» доставку прессы

Правительству предложат возобновить субсидирование доставки подписных газет и журналов «Почтой России» до читателей. Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, содержание обращения о мерах поддержки средств массовой информации обсудили на заседании комитета во вторник, 12 мая, в среду его направят кабинету министров. По оценке Хинштейна, субсидирование доставки – это «одна из самых дорогих мер поддержки». Депутат считает, что ориентироваться нужно «на потребности издателей», а субсидирование поможет сдержать рост цен на подписку. При этом, сказал Хинштейн на заседании комитета, одним обращением дело не решится, «поскольку речь идет об огромных средствах».

Практика ежегодного выделения субсидий «Почте России» на доставку подписных изданий существовала до 2014 г. Тогда на компенсацию убытков от доставки ей выделялось от 3 млрд до 3,5 млрд руб. С 2015 г. тарифы на подписку, по подсчетам Союза предприятий печатной индустрии, увеличились в три раза, но подписка по-прежнему убыточна для «Почты России». Она ежегодно предоставляет скидку на сумму около 1,5 млрд руб. на доставку 2500 изданий. Список этой прессы формируется по рекомендациям экспертного совета при Минкомсвязи. В России же издается более 50 000 газет и журналов. В 2018 г. «Почта России» не повышала тарифы, в 2019 г. они выросли на 7%, еще 10% прибавилось в первом полугодии 2020 г.

Как рассказал представитель «Почты России», цены на доставку ежегодно пересматриваются с учетом индексаций зарплат почтальонов, которые составляют большую часть затрат на последнем этапе доставки. Убыток предприятия от доставки за 2017 г. составил более 2 млрд руб., за 2018 г. – более 1 млрд руб. По оценке вице-президента Союза предприятий печатной индустрии Александра Оськина, размер субсидии составит около 9 млрд руб. Возобновление субсидирования позволит снизить подписную цену до 70% и сделать ее дешевле розницы. Гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков согласился с оценкой Оськина. Оськин добавил, что для законного получения акционированной «Почтой России» субсидии подписку нужно через федеральный закон о почтовой связи отнести к универсальной почтовой услуге.

В Минкомсвязи выступили против субсидирования доставки. Заместитель министра Алексей Волин заявил о неэффективности такого рода дотаций, в отличие от механизма скидок на доставку социально значимых изданий.