В Госдуме предложили обязать новостные агрегаторы делать пометки о запрещенных организациях

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать новостные агрегаторы делать пометки о запрещенных в России организациях, следует из электронной базы нижней палаты парламента:

Законопроектом предлагается расширить требования к содержанию информационного контента новостных агрегаторов и аудиовизульных сервисов по аналогии с требованиями к информации, распространяемой в СМИ, установив запрет владельцам новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов распространять информацию об общественном объединении или иной организации <…> без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.