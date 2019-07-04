В Госдуме предложили обязать новостные агрегаторы делать пометки о запрещенных организациях

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать новостные агрегаторы делать пометки о запрещенных в России организациях, следует из электронной базы нижней палаты парламента:
Законопроектом предлагается расширить требования к содержанию информационного контента новостных агрегаторов и аудиовизульных сервисов по аналогии с требованиями к информации, распространяемой в СМИ, установив запрет владельцам новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов распространять информацию об общественном объединении или иной организации <…> без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
Законопроект внесен председателем Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачёвым и депутатом Госдумы Павлом Качкаевым.
«Яндекс» счел законопроект излишним:
Мы считаем данную инициативу излишней, т.к. новостные агрегаторы получают информацию от зарегистрированных СМИ, для которых предложенная норма уже действует.
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