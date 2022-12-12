В Госдуме предложили поправки к УК и КоАП о деятельности иноагентов

Депутаты Государственной думы разработали новые поправки к законопроектам об «иностранных агентах». Изменения касаются статей Уголовного кодекса (УК) и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Поправками предлагается объединить все «иноагентские» административные составы в одну статью, а из УК убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента. Эти предложения призваны упростить работу правоприменителям, сообщил автор поправок, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный.

В частности, Выборный предложил закрепить в КоАП единый статус иностранного агента вне зависимости от сферы его деятельности: ранее ответственность за неисполнение требований законодательства об иностранных агентах была предусмотрена различными статьями КоАП для разных субъектов — общественных объединений, иностранных СМИ, физических лиц и др. Теперь же административные составы, изложенные в действующих ст. 19.7.5–2 (непредставление сведений НКО-агентом), ст. 19.7.5–4 (непредставление сведений физлицом-агентом и неисполнение им обязанности по указанию этого статуса) и ст. 19.34.1 (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-агента), объединяются в одну статью, которая представлена в новой редакции ст. 19.34 под названием «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Наказание в УК РФ останется прежним — до двух лет лишения свободы. Также в отдельную часть ст. 330.1 предложено вывести уголовную ответственность за непредставление необходимых для включения в реестр иноагентов документов, совершенное лицом, «осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности» России, которые могут быть использованы против безопасности страны.