В Госдуме предложили повысить штраф за работу СМИ без лицензии, следует из проекта, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает увеличения штрафа до миллиона рублей для юридических лиц за повторное нарушение правил распространения владельцами аудиовизуального сервиса телеканала или телепрограммы, не зарегистрированных в качестве СМИ.

Для граждан штраф могут увеличить до 20 тысяч рублей.

Ранее максимальный штраф по данной статье составлял десять тысяч для граждан, сто тысяч для должностных лиц и семьсот тысяч для юридических.