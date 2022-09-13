В Госдуме предложили разблокировать Instagram* за «хорошее поведение»

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России.

«То, что Instagram* у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta* еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций», — заявил Нечаев.

Вопрос о разблокировке Instagram* поднимается не первый раз. В августе замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что соцсеть может быть разблокирована в России, если изменит свою политику и принесет официальные извинения российским гражданам.

В то же время в России пытались подготовить аналоги Instagram*: Now, «Россграм» и даже черно-белый «Грустнограм».

*Компания Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в РФ