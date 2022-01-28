В Госдуме предложили разработать единые правила и стандарты для подкаст-отрасли

Российские власти задумались о правовом статусе подкастов. Такой вопрос возник в ходе обсуждения специального регулирования аудиовизуальных сервисов, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Выступая на круглом столе в РИА «Новости», единоросс заявил о необходимости разработать единые правила и стандарты для подкаст-отрасли. Основой для подобного проекта должно стать социологическое исследование с привлечением экспертов. «Нет задачи зарегулировать, есть задача понять путь развития», — пояснил парламентарий. Среди интересующих его тем — кто несет ответственность за спорный контент, автор или платформа. При этом Горелкин подчеркнул, что реестровая модель, которую ранее пытались применить к блогерам, для подкастинга не подходит.