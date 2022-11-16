В Госдуме предложили считать ЛГБТ-пропаганду основанием для блокировки сайтов

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн внес поправку ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, согласно которой материалы с ЛГБТ-пропагандой на сайте могут стать основанием для внесения его Роскомнадзором в реестр запрещенных.

«Мы не запрещаем ЛГБТ как явление. Мы не ставим запрет на упоминание его. Мы лишь говорим о том, что пропаганда — то есть позитивное продвижение, восхваление, тезисы о том, что это нормально, а может даже и лучше, чем традиционные сексуальные отношения, должны быть под запретом», — высказывался ранее депутат.

Напомним, что 27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.