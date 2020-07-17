В Госдуме предложили штрафовать интернет-сервисы за неограничение доступа к запрещенным в России материалам

В Госдуму внесли законопроект о многомиллионных штрафах для интернет-ресурсов. Наказывать собираются за отказы повторно передавать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей и хранить их данные на территории России.

В первом случае штрафы составят от 6 до 18 миллионов рублей, во втором — от 2 до 6 миллионов рублей. За повторный отказ предоставлять ФСБ переписку штраф также составит от 2 до 6 миллионов рублей.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пояснил, что законопроект — это сигнал не только для Twitter и Facebook, но и для других компаний, которые не исполнили российских законов.