В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter*

Депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter* по вопросу снятия блокировки.

«Если при дополнительной проверке РКН будет выявлено, что все условия компания на территории Российской Федерации выполняет, предлагаем все-таки эту соцсеть разблокировать», — прокомментировал депутат свой запрос, отметив, что при этом Twitter* нужно будет выплатить штрафы и выполнить закон о приземлении.

Кроме того, для разблокировки площадки необходимо удалить весь запрещенный в РФ контент, а также прекратить блокировку российских медиа.

«В связи со меной владельца политика социальной сети уже меняется… Компания также сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять "твиты", распространяющие манифесты или другой преступный контент», — говорится в документе.

28 октября Маск приобрел Twitter* за $44 млрд. Он пообещал превратить соцсеть в «правдивую платформу» без фейковых аккаунтов.

* Заблокирован на территории РФ