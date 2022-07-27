В Госдуме предложили создать черный список блогеров

Попавших туда инфлюенсеров предлагается «забанить» в интернете.

В России предложили создать черный список блогеров. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

В список должны попасть трэш-стримеры и блогеры, поведение которых будет считаться аморальным. Инфлюенсеров из этого списка следует лишать доступа к интернету и социальным сетям, предложил парламентарий.

«Нам стоит подумать о специальном реестре, включение в который станет черным днем для интернет-зависимых: блокировка в соцсетях, запрет для интернет-провайдеров и сотовых операторов предоставлять интернет-услуги», — предложил депутат. По мнению парламентария, треш-стримеры опасны для общества и их нужно изолировать. «Если не физически, то уж точно виртуально», — отметил он.