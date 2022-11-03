В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев предложил создать в России министерство информации и пропаганды. Согласно версии парламентария, против страны развернута некая «информационная война», в связи с чем требуются ответные действия.

По словам парламентария, россияне уже адаптировались к информационной войне, а также научились различать фейки от правды. Депутат привел в пример, что выводы о результатах в информационной войне можно сделать на примере Забайкалья. По его словам, уровень доверия в регионе к президенту составляет более 70%.

Депутат объяснил, что необходимо работать, по его мнению, теми же средствами, «какими они работают с нами». О ком конкретно идет речь, он не уточнил.

Ранее в конце августа Роскомнадзор отчитался о росте числа жалоб на фейки в интернете на 25,5% за полгода. Наибольшее число обращений было зафиксировано в марте — 10 323 сообщения.