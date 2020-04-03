В Госдуме предложили ТВ-каналам скорректировать сетку вещания

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) призвал руководителей федеральных телеканалов скорректировать сетку вещания в связи с пандемией коронавируса: показывать больше мюзиклов, жизнеутверждающих фильмов, просветительских программ:

Как известно, в профилактике и лечении болезни огромное значение имеет психологический настрой. У нас множество телеканалов, на каждом из которых фактически ежеминутно только и транслируется негатив на тему коронавируса. При этом еще и плодится огромное количество фейков, в которых начинают копаться и разбираться многочисленные «эксперты». Такой информационный фон провоцирует панику, совсем не способствует коренному перелому в нашей борьбе с пандемией.

Он отметил, что информирование граждан о борьбе с пандемией необходимо, но в то же время нужно создавать для зрителей положительный контент.

В этой связи я обращаюсь к руководителям ведущих федеральных телеканалов с призывом изменить содержание телепрограмм. Чтобы кроме последних новостей о пандемии, зрители, вынужденные находиться дома, могли посмотреть любимый фильм, увидеть любимого артиста.

Парламентарий считает, что можно было бы добавить больше жизнеутверждающих кинолент, просветительских передач, телеспектаклей, мюзиклов, повторить трансляцию знаменательных спортивных событий.

Он отметил, что соответствующий депутатский запрос направит генеральном директору Первого канала Константину Эрнсту, гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву и главе «Газпром-Медиа Холдинг» Александру Жарову.