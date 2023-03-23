В Госдуме предложили вернуть дирекции детского ТВ-вещания

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с предложением создать на телеканалах с госучастием дирекции детского и юношеского вещания для производства воспитательного и развлекательного контента.

Лантратова отметила, что в настоящее время существует острая потребность в разработке, создании и трансляции по общедоступным телеканалам программ и передач, направленных на сохранение традиционных социально-культурных ценностей. Также политик подчеркивает, что необходимо проработать вопрос о создании дирекции детского и юношеского вещания в телерадиокомпаниях с госучастием для производства программ для детей и подростков.