В госдуме предложили включить СМИ в список наиболее пострадавших отраслей

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи предлагает Правительству РФ включить телерадиовещательные организации, печатные издания, рекламные компании и книжную индустрию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом во вторник сообщил Председатель Комитета Александр Хинштейн.

«Главное предложение сегодня прозвучало в выступлениях всех докладчиков (представители Минкомсвязи, Союза журналистов России и Торгово-промышленной палаты РФ — прим.). Это включение телерадиовещательных организаций, печатных изданий, рекламных компаний и книжной индустрии, в том числе издательств, полиграфических предприятий и типографий, в список наиболее пострадавших отраслей как социально значимых организаций, требующих господдержки, в том числе в виде освобождения от уплаты налогов и сборов в 2020 году по аналогии с организациями МСП», — озвучил решение Комитета Александр Хинштейн.

Он призвал парламентариев и профильные ведомства «приближать» соответствующее решение Правительства РФ. «Если усилий одного комитета окажется недостаточно, возможно, нам предстоит привлечь к этой работе Государственную Думу и поставить вопрос перед парламентом, поскольку, согласитесь, речь идет о важнейшей отрасли, поскольку информирование населения в условиях любых социальных сложностей — это вопрос государственной важности», — подчеркнул Александр Хинштейн.