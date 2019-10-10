В Госдуме предложили ввести новую возрастную маркировку

В Госдуме в первом чтении переработали законопроект об изменении возрастной маркировки с учетом отзывов и предложений различных ведомств. Теперь рекомендации станут более общими, без определения конкретного возраста — «для школьников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей». Об этом 8 октября сообщают «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.

Маркировку 18+ сохранят для произведений искусства и литературы, но организаторы мероприятий будут избавлены от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др.).

В мае 2019 года группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской был внесен законопроект, отменяющий возрастную маркировку для книг и фильмов. Авторы предложили убрать ее из литературы в программах общего и среднего образования. Также возрастные рамки предлагалось отменить для фильмов, снятых на территории России и СССР до 1991 года, и для кинолент, для показа которых не требуется прокатное удостоверение.

В официальном отзыве правительства Российской Федерации было указано, что законопроект может быть поддержан при условии его доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.