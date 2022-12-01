В Госдуме предложили запретить использование иностранных букв в рекламе

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. При этом данная мера не коснется названий компаний и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.

В пояснительной записке авторы законопроекта говорят, что в российской рекламной среде преобладают иноязычные элементы. В пример приводят использование латиницы для написания русскоязычного названия, а также случаев, когда происходит замена части букв кириллического алфавита буквами латинского алфавита.

Предполагается, что нарушение новой нормы будет наказываться штрафами. Как считает депутат, законопроект должен иметь отложенный срок действия, чтобы дать бизнесу время заменить вывески.

По мнению разработчиков законопроекта, «защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства». «Зрительное опознавание знаков привычного кириллического алфавита играет объединяющую роль в социуме», — считают авторы документа.