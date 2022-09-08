В Госдуме предложили запретить пропаганду идеологии «чайлдфри» среди детей

Курултай Республики Башкортостан и депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в нижнюю палату законопроект, который запрещает распространение информации, пропагандирующей идеологию «чайлдфри» среди несовершеннолетних. Текст документа опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительной записке, депутаты предлагают внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Проектом федерального закона предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей», — говорится в документе.

Как отмечают авторы инициативы, популярность идеологии «чайлдфри» среди российской молодёжи связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей.

Депутаты указывают, что приверженцы «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой России.